Hors Normandie. "Voyez comme on danse", à ne pas voir sans "embrassez qui vous voudrez"

Aujourd'hui je vous parle de la comédie " Voyez comme on danse " de Michel Blanc avec Karin Viard, Jean-Paul Rouve, Carole Bouquet, Charlotte Rampling et William Lebghil.

J'ai eu la mauvaise idée d'aller voir " Voyez comme on danse " sans avoir vu " Embrassez qui vous voudrez ". C'est en effet la " presque-suite " qui passe en ce moment au cinéma. La " presque-suite " puisque Michel Blanc a annoncé avoir gardé quelques personnages et en avoir écarté d'autres. J'ai pu suivre le film pendant les deux premiers tiers, puis j'ai été plutôt larguée. Je vais donc vous parler de ce qui est commun à tous, qu'on ait vu le film ou pas.

Le film est choral, nous suivons les aventures des uns et des autres en simultané. L'effet est agréable, et l'humour est bien distillé. Pas hilarant mais continu et le sourire était toujours proche ou présent. Le personnage de Karin Viard m'a particulièrement plu, ainsi que celui de William Lebghil, de plus en plus présent au cinéma pour mon plus grand plaisir. Les situations apparaissent bien improbables mais pourquoi pas si cela nous fait passer un bon moment.

Ce que j'ai compris de la fin apparaît encore plus " fou " mais je préfère réserver mon jugement.

Voyez comme on danse est une comédie sympathique, mais qu'il faudra voir uniquement si vous connaissez " Embrassez qui vous voudrez " pour en comprendre facilement tous les tenants et aboutissants. Un petit moment de détente à déguster en ce moment au cinéma.

