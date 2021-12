Hors Normandie. Jalouse, un film décevant

Aujourd'hui je vous parle de Jalouse, avec Karin Viard.

Ce film ne raconte pas l'histoire d'une femme qui ressent de la jalousie par rapport à son conjoint. C'est plus l'Envie qui est ici montrée. Elle est envieuse de sa fille: jeune, belle, avec la vie devant elle. Envieuse de sa nouvelle collègue: jeune, avec plein d'idées et déjà intégrée par les collègues malgré son statut de nouvelle. Envieuse de sa meilleure amie toujours en couple alors qu'elle est divorcée et célibataire.

On ne sait pas pourquoi mais elle se met à péter les plombs d'un coup, elle balance toutes les méchancetés qui lui passent par la tête et ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. Cela aurait pu être une comédie grinçante. Mais la méchanceté gratuite n'est pas vraiment montrée de manière humoristique ici. Alors on suit son naufrage, avec par ailleurs une très belle interprétation de Karin Viard.

J'ai d'ailleurs trouvé que le jeu d'acteurs était clairement le point fort du film car premiers comme seconds rôles sont très investis. Dara Tromboff dans le rôle de la fille et Anaïs Demoustier dans celui de la nouvelle enseignante apportent un vrai plus par exemple.

Pour le reste: l'histoire, et surtout la façon dont le film est construit, je me suis ennuyée. Pas de rebondissements, pas d'explications sur le pourquoi du comment de cette poussée de vice. J'ai trouvé le temps long et le rythme très chaotique. Sans implication, j'ai vu les scènes se succéder bien trop lentement.

Ni vraiment sociétal, ni vraiment comédie, ce film se perd un peu dans une longueur inextricable, avec un personnage antipathique qu'on peine à suivre dans ses égarements. Jalouse, un film avec de bons acteurs mais une histoire en demi-teinte, actuellement au cinéma.

