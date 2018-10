Le blockbuster Venom et les sorties ciné de ce mercredi 10 octobre 2018

Venom

Eddie Brock, un journaliste, va voir sa vie bouleversée après avoir été infecté par un symbiote lors de son enquête sur le dirigeant d'une société qui mène des expériences sur des humains avec des matériaux extraterrestres. Petit à petit, le journaliste va perdre le contrôle de son corps et devenir le super-méchant Venom, l'ennemi de Spider-Man.

"Venom" de Ruben Fleischer avec Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed

Voyez comme on danse

Seize ans après "Embrassez qui vous voudrez", Michel Blanc retrouve ses personnages. On suit les tribulations de la vie de Julien qui, entre sa femme et sa maîtresse, se sent constamment épié. Sa femme Lucie n'en peut plus et se dirige vers un burn-out conjugal. Leur fils, Alex, apprend que sa copine encore lycéenne est enceinte. Elizabeth et son mari Bertrand quant à eux doivent subir de front une affaire judiciaire.

"Voyez comme on danse" de Michel Blanc avec Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling

Johnny English contre-attaque

L'agent secret des services britanniques est de retour. Devenu enseignant depuis sa retraite du MI7, Johnny English doit reprendre du service alors que les couvertures de tous les agents infiltrés ont été révélées. Il devra faire face à la technologie moderne pour réussir sa mission et sauver les agents.

"Johnny English contre-attaque" de David Kerr avec Rowan Atkinson, Emma Thompson, Olga Kurylenko

Girl

A 15 ans, Lara rêve de devenir danseuse étoile. Une discipline dure qu'elle s'impose avec le soutien de son père mais qui s'avère difficile avec un corps qui ne lui rend pas la tâche facile. Malgré son désir, Lara est née garçon et doit composer avec son physique.

"Girl" de Lukas Dhont avec Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart

Galveston

Alors qu'il a échappé à un guet-apens ourdi par son boss, Roy, un petit gangster de la Nouvelle-Orléans, part alors en cavale en compagnie d'une jeune prostituée écorchée par la vie. Ces deux êtres perdus devront s'aider l'un l'autre pour se sauver et atteindre la ville de Galveston.

"Gavelston" de Mélanie Laurent avec Ben Foster, Elle Fanning, Lili Reinhart