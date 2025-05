Cinéma. Le come-back d'une icône parodique : Michael Youn relance Fatal Bazooka !

Michael Youn, alias Fatal Bazooka, ressort son personnage culte des cartons ! Il a annoncé, vendredi 16 mai sur ses réseaux sociaux, qu'une suite des aventures du rappeur iconique était en préparation. Sur l'affiche on peut lire : "Rien n'a changé. Sauf le titre."

Réalisé par Michael Youn et produit par Alain Goldman, ce nouveau film est attendu en salles pour 2026. Devenu culte avec le temps, Fatal, sorti en 2010, avait séduit plus de 1,5 million de spectateurs. La comédie racontait les déboires de Fatal Bazooka, rappeur bling-bling dépassé par un rival plus en phase avec son époque.

Dans Bazooka, on devrait retrouver le rappeur mégalo là où on l'avait laissé : au fond du trou, oublié de tous, et largué par l'industrie musicale. Il tenterait tant bien que mal de revenir sur le devant de la scène. Une mission compliquée pour ce rappeur aux réflexes de "boomer misogyne et homophobe", confronté à un monde devenu "beaucoup plus woke", comme l'expliquait Michael Youn à Allociné en octobre dernier.