Films de la semaine, de l'action, du rire et des chimpanzés

"Die Hard : Belle journée pour mourir" de John Moore (USA, 1h36) avec Bruce Willis, Jai Courtney, Sebastian Koch

L'inoxydable inspecteur John McClane incarné par Bruce Willis reprend du service aidé pour la première fois de l'histoire de la saga par son fils pour une mission, autre nouveauté, qui se déroule loin du sol américain, en Russie. Jack (Jai Courtney) se révèle en fait un agent de la CIA en mission, celle de protéger un informateur, Komarov (Sebastian Koch). À eux deux, ils vont devoir lutter contre la mafia russe, des politiciens véreux et empêcher un vol d'armes nucléaires.



"La Vraie vie des profs" de Emmanuel Klotz, Albert Pereira Lazaro (France, 1h40) avec Emir Seghir, Sami Bouzid, Maëva Arnoux

Au collège, deux "lascars" de 5e sont contraints par le directeur de rejoindre le journal de l'école avec de bons élèves. Passé le choc des cultures, tous s'accordent sur une idée qui va faire l'effet d'une bombe : transformer le journal en un site internet consacré à la vie privée de leurs profs.



"Vive la France !" de Michaël Youn (France, 1h35) avec José Garcia, Michaël Youn, Isabelle Funaro

Michael Youn, trublion de la télévision et du cinéma, fait avec "Vive la France !" une déclaration "d'humour" au pays qui a accueilli ses grands-parents, signant une comédie enlevée, mais inégale. Après "Fatal Bazooka", Michael Youn revient à la réalisation avec l'histoire de Muzafar (José Garcia) et Feruz (Michael Youn), deux bergers totalement naïfs et pas vraiment méchants, originaires du Taboulistan, petit pays d'Asie centrale imaginaire. Afin de faire connaître son pays sur la scène internationale, le fils du dictateur veut un coup d'éclat. Ce sera le terrorisme publicitaire : les deux pieds nickelés ont pour mission de détruire la tour Eiffel. Tout se complique quand leur avion se pose en Corse...



"Chimpanzés" de Mark Linfield, Alastair Fothergill (USA, Tanzanie, 1h15, documentaire, à partir de six ans)

À travers Oscar, un petit chimpanzé, le spectateur découvre l'apprentissage de la vie au coeur de la forêt tropicale et suit avec humour, émotion et angoisse ses premiers pas dans ce monde. Suite à un drame, il va se retrouver séparé de sa mère et laissé seul face à l'hostilité de la jungle. Jusqu'à ce qu'il soit récupéré par un chimpanzé plus âgé, qui va le prendre sous sa protection.



"Des abeilles et des hommes" de Markus Imhoof (Autriche/Allemagne, 1h35, documentaire) avec la voix de Charles Berling

Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze ans. Cette épidémie, d'une violence et d'une ampleur phénoménale, est en train de se propager de ruche en ruche sur toute la planète. Partout, le même scénario : par milliards, les abeilles quittent leurs ruches pour ne plus y revenir. Aucun cadavre à proximité. Aucun prédateur visible. Arrivée sur Terre 60 millions d'années avant l'homme, l'Apis mellifera (l'abeille à miel) est aussi indispensable à notre économie qu'à notre survie.



"Elefante blanco" de Pablo Trapero (Argentine/France/Espagne, 1h45) avec Ricardo Darin, Jérémie Renier, Martina Gusman

Le "bidonville de la Vierge" dans la banlieue de Buenos Aires. Julian et Nicolas, deux prêtres et amis de longue date, oeuvrent pour aider la population. Julian se sert de ses relations politiques pour superviser la construction d'un hôpital. Nicolas le rejoint après l'échec d'un projet qu'il menait dans la jungle, où des forces paramilitaires ont assassiné les habitants. Profondément choqué, il trouve un peu de réconfort auprès de Luciana, une jeune assistante sociale, athée et séduisante.