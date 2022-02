Des infos sur les prochains volets de "Hunger Games"

Le studio a décidé de s'inspirer de décisions similaires de Warner Bros. et Summit Entertainment et de diviser le troisième et dernier volet de la saga littéraire de Suzanne Collins en deux films distincts.

Du coup, "Hunger Games : la révolte" sortira en deux parties : un premier film le 21 novembre 2014 et un second le 20 novembre 2015.

Etant donné l'ampleur colossale du succès du premier film aux Etats-Unis, il y a fort à parier qu'aucun studio ne dévoilera ces week-ends là de projets de grande ampleur.

Aujourd'hui, le premier "Hunger Games" a engrangé 404,4 millions de dollars rien qu'aux Etats-Unis et 678,2 millions tout pays confondut.

Après le départ de Gary Ross, c'est Francis Lawrence qui a été choisi pour prendre les rênes du deuxième volet, "L'embrasement", attendu dans les salles américaines à Thanksgiving 2013, plus précisément le 22 novembre.