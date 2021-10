La Traversée, le nouveau thriller avec Michael Youn

Lola Arendt, une petite fille de 8 ans, disparaît dans une Ile d’Ecosse. Ses parents, Martin et Sarah, brisés, ne résistent pas au drame et se séparent. Deux années plus tard, Lola est retrouvée à l’endroit exact où elle avait disparu.

Elle est vivante, apparemment en bonne santé, mais reste plongée dans un étrange mutisme. La traversée de cette île du bout du monde, dans un paysage sauvage, étrange et menaçant, les mènera inexorablement vers la plus insoutenable des découvertes…

Audio : La Traversée présentée par Rodolphe

Vidéo : Bande annonce du film