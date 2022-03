Aujourd'hui je vous parle de Split, de M. Night Shyamalan avec James McAvoy.

Ce film, qui se déroule la plupart du temps à huis clos transmet " une ambiance très particulière. Un peu comme dans " 10, Cloverfield Lane ", je me suis demandé en même temps que les captives ce que pouvait bien leur vouloir cet homme qui les retient contre leur gré. Cette angoisse est amplifiée par la maladie du personnage: les Troubles Dissociatifs de l'Identité . C'est bien sûr là le thème principal du film, qui s'inspire d'un homme ayant réellement existé: Billy Milligan.

James McAvoy est bluffant dans ce rôle d'homme atteint de TDI. Il change de personnage de façon remarquable. Pas toujours besoin d'ouvrir la bouche pour que l'on comprenne qu'il joue une autre personnalité. Rien que sa posture et son regard en disent beaucoup, et ce film est une réussite grâce à cela. Il tient le film sur ses épaules. Il faut dire que la jeune Anya Taylor-Joy qui joue Casey Cooke ne marque pas les esprits et qu'on ne voit pas beaucoup Betty Buckley qui incarne la psychologue.

Je ne vous en dirai pas plus sur le contenu de l'histoire, afin de ne pas vous gâcher le film, mais il est bon de savoir que nous n'avons pas le droit ici à un " twist " si cher à M. Night Shyamalan. J'ai été un peu déçue à ce niveau-là. Un " twist " scénaristique, c'est quand vous apprenez au milieu ou à la fin du film quelque chose de fou qui vous change complètement votre vision du film. Le plus célèbre est celui du " 6ème sens ", du même réalisateur. Même si on se pose beaucoup de questions tout au long du film, il n'y a pas de " révélation ", tant pis.

Pour apprécier au mieux la toute fin du film, je vous conseille de vous intéresser de plus près à la filmographie de M. Night Shyamalan du tout début du siècle… Mais ne vous en faites pas, vous ne raterez pas grand-chose si vous n'en avez pas l'occasion.

Split est un film torturé, à l'angoisse communicante qui réussit bien son coup. Un film qui n'est pas à recommander aux plus jeunes en raison de passages dérangeants mais qui est vraiment bien ficelé pour les moins sensibles, avec un très bon jeu d'acteur de James McAvoy. C'est une expérience à voir au cinéma, en ce moment dans les salles obscures.