Le film du jour: Trance

Un film de Danny Boyle, le réalisateur de Slumdog Millionnaire, avec en plus James Mac Avoy, ça donne envie ! La bande annonce est superbe, suspense, exploration du subconscient, manipulation, c'est parti !

La manipulation est en effet au cœur du film. Un complice de vol de tableau ne se souvient plus où il l'a caché après un coup reçu à la tête. La seule solution pour faire revenir assez vite la mémoire : une hypnothérapie. Mais forcément, cette pratique n'est pas anodine : comment savoir si la thérapeute n'implante pas des idées dans la tête de son patient.

Le personnage principal passe donc tout son temps à se sentir persécuté par tout le monde. Ses complices qu'il soupçonne de vouloir le tuer une fois la cachette du tableau révélé, la thérapeute qui pourrait choisir de garder la cachette pour elle et surtout l'utiliser comme un pantin.

Mais pourquoi le hasard m'a t'il fait regarder Inception avec Leonardo Di Caprio avant d'aller à la séance de Trance ? Car clairement sur un sujet d'infiltration du cerveau non par le rêve mais l'hypnose, on est presque obligé de faire un parallèle. Et ça fait mal pour Trance. On est clairement 3 étages en dessous en matière de traitement du sujet. C'est confus, brouillé, on y croit pas. En tout cas passé le 1er quart d'heure.

Car c'est ça aussi qui est dommage : les idées sont bonnes, le film démarre bien, avec un braquage bien filmé. Mais après... on enchaîne déception sur déception. L'histoire n'est pas fluide du tout. Les transitions sont hachés, le fil se casse parfois et on ne parvient plus à rentrer dans l'histoire. Que dire du twist final qui est on ne peut plus grossier et invraisemblable?

En plus de tous ces défauts, le film est extrêmement violent. Les scènes d'amour explicites. A ne pas voir par toute la famille donc.

Trance, un film de suspense mal mené et malmené, sans saveur. Violent gratuitement, un film à éviter, à réserver lors de son passage télé, pas plus.