X-Men : Apocalypse, du bon et du moins bon

Je vous parle aujourd'hui du dernier-né de la franchise X-Men : X-Men apocalypse, de Bryan Singer avec James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Oscar Isaac...

Une intro incroyable

Le film commence dans l'antiquité, au moment où les égyptiens étaient au top de leur pouvoir, afin de faire connaissance avec Apocalypse, le premier Mutant de l'histoire. Le rythme est enlevé, il se passe plein de choses et puis arrive le générique, travaillé à la James Bond, qui se conclue par le titre du film. Franchement, le début du film m'a donné plein de frissons, il est vraiment génial, je suis restée scotchée au siège, ça envoie du lourd et je n'avais qu'une hâte, voir ce qui allait arriver après.



Anciens et nouveaux mutants

Par la suite, le cerveau doit faire d'habiles va et vient quand on découvre les mutants des années 80, époque à laquelle se déroule le film. En effet, tout ce que l'on pensait connaître depuis les 3 premiers X-men a été bouleversé depuis Days of future past où le passé a été modifié. C'est ainsi qu'on découvre des mutants que l'on connaissait déjà depuis la trilogie « originale » mais qui n'ont pas encore d'interactions avec les mutants des 2 films précédents (Le commencement et Days of Future Past). Le mieux est donc de se dire : oubliez tout ce que vous connaissiez et faites comme si c'était le 3ème film de la franchise, ce sera plus simple.

Profondeur des personnages

Ce sont avec les personnages que la bât blesse. Certains sont plutôt bien travaillés comme Jane ou le professeur Charles-Xavier mais d'autres sont clairement effleurés et je n'ai pas pu mesurer leur impact/influence, c'était presque des figurants. A commencer, et c'est un comble, par le grand méchant : Apocalypse. On sait qu'il est très puissant et qu'il est capable de conquérir le monde. C’est bien beau mais rien dans le film ne nous montre ça. A aucun moment, il ne fera usage de ses pouvoirs de façon menaçante ou presque. A la limite, ses actions machiavéliques sont équivalentes à celles des autres mutants du « côté obscur ». C'est très gênant.

Effets spéciaux pénibles

Il y a beaucoup de phases d'action dans le film, un peu normal dans le genre film de super-héros. Mais contrairement à la plupart de ces films, ce n’est ici pas un point fort, c'est même un point faible du film. Les effets spéciaux sont énormément mis à contribution pour ces combats vu que les pouvoirs des personnages entrent en jeu. Malheureusement le rendu n'est pas toujours terrible et parfois raté. Ici les sauts d'un personnage, là une voiture qui sert de projectile, le rendu laisse franchement à désirer, inadmissible pour un film avec ce budget.

On prend les mêmes et on recommence ?



Ceux qui ont vu Days of Future Past se souviennent évidemment de la mythique scène de Vif-Argent où le jeune homme ultra-rapide permet aux héros de se sortir d'une fâcheuse situation. La scène à elle seule est rapidement devenue culte et malheureusement, le réalisateur a voulu refaire la même. Sauf que là c'est lourd. La scène dure 3 plombes, est hyper répétitive et même pas drôle. Echec.

Xmen Apocalypse a une densité intéressante mais quelques longueurs viennent plomber le film. Certains scènes étaient tout à fait dispensables, pour autant le rendu global est assez chouette. Si vous avez aimé le traitement de Xmen le commencement et Days Of Future Past, vous avez de grandes chances d’apprécier aussi celui ci même si l'engouement est moins fort. Un film moyen pour la nouvelle série, mais sympa dans le genre, c'est à voir en ce moment au cinéma.