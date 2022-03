Hors Normandie. Logan, un film sombre et violent

Aujourd'hui, je vous parle de Logan, avec Hugh Jackman et Patrick Stewart.

Un film intimiste

Logan est le nom du mutant plus connu sous le surnom de Wolverine. Avec ce titre, nous savons déjà que le film sera plus intimiste que les autres, qu'il se consacrera à sa personnalité plutôt que ses exploits guerriers.

Premier choc: Logan est vieux! Pour ceux connaissant un minimum l'univers des X-men, vous savez que Wolverine a le pouvoir de s'auto-regénérer: il ne reste pas blessé plus de quelques secondes et son corps ne vieillit quasiment pas. Or ici, il a des rides, des cicatrices et des cheveux blancs: que se passe-t-il pour notre héros?

Le film se passe dans un futur pourtant pas si lointain mais c'est cette nouvelle vulnérabilité qui va nous permettre d'être " plus proche " du personnage. Hugh Jackman est excellent en machine à tuer, mais il est aussi bon dans ce Logan, alcoolique et usé par la vie.

L'histoire et l'ambiance

Dans ce monde futuriste, les mutants n'existent plus ou presque. Alors quand Logan et le professeur Xavier se retrouvent face à ce qui est apparemment le dernier mutant " jeune ", ils vont tout tenter pour la sauver. C'est elle qui apporte de la vitalité au film. Car il faut dire que cette mini-furie est impressionnante. J'ai vraiment aimé les scènes d'action avec cette jeune fille, Laura, elle assure!

Mais la violence change complètement de celle qu'on a pu voir dans les autres X-men: ce n'est plus de l'action, c'est carrément de l'exécution. Du sang, des décapitations, des membres qui volent ou qui explosent… Ce n'est clairement pas tout public! On est plus proche de Tarantino que du " Boom boom pan pan " habituel.

Quelques défauts

Le film n'est pas exempt de quelques longueurs dues à un format plus road-trip qu'action mais dans l'ensemble j'ai trouvé ce film bon. Il est assez riche et permet de conclure en beauté l'aventure de Hugh Jackman dans la peau de Wolverine, lui qui souhaite s'arrêter après ce film.

Les méchants du film ne sont pas très originaux et ressemblent assez à d'anciens que l'on a pu croiser, c'est un peu dommage, mais au final, ce n'est vraiment pas le plus important, ici c'est le voyage qui compte et pas la destination. Les rôles secondaires du côté des gentils ne marqueront pas vraiment les esprits non plus, tout a été axé sur le trio Logan, professeur X et Laura.

Il me reste un sentiment mitigé à la sortie de la salle: le peu d'explications sur ce qui s'est passé durant les années précédant le film. Grâce à quelques répliques, on se fait une idée, mais cela reste trop vague pour contenter le fan.

Logan est un très bon film de conclusion sur l'aventure de Wolverine au cinéma. Une belle manière de boucler la boucle, mais qui peut être très violente. Un film un peu plus mature que les autres, qui fera passer un bon moment à tous les fans de la franchise. C'est à voir en ce moment au cinéma.

Vu au Cinémoviking de Saint Lô

A LIRE AUSSI.

La Berlinale démarre sur un air de swing, avec "Django"

Split, angoisse avec 23 personnalités dans un seul cerveau