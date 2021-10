Hors Normandie. Le sens de la fête, une belle réception

Aujourd'hui, je vous parle du film " Le sens de la fête " d'Eric Toledano et Olivier Nakache, avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche et Jean-Paul Rouve.

Ce film est une comédie, mais pas du genre où un gag nous est montré chaque minute. Pour autant, elle n'est pas non plus dramatique, je qualifierais ce film de " comédie réaliste ". Les situations qui nous sont montrées paraissent totalement plausibles, et sont tournées de manière à nous faire sourire et même rire.

Bienvenue ici dans l'univers des mariages, de l'autre côté de la barrière, celui où ces réceptions sont un business, avec le wedding-planner: l'organisateur de mariage. C'est Jean-Pierre Bacri qui tient ce rôle. Essentiellement traiteur, il gère aussi les photographes, musiciens et décorateurs. Et tout ce petit monde crée une belle effervescence à l'écran. J'ai aimé chaque rôle, l'ensemble donnait une belle cohésion, je me suis régalée. Que ce soit le chanteur mégalo, le photographe dépressif ou encore le serveur incompétent, il y a de l'humanité dans chacun de ces personnages même le marié lourdingue et casse-pieds réussit à nous toucher (de temps en temps!!).

J'ai trouvé que la musique accompagnait très bien le film et renforçait son côté rythmé. La batterie suit chacun des moments, de pression ou de joie, de notre traiteur, à la manière d'un " birdman " d'Alejandro González Iñárritu. La caméra le suit régulièrement dans les couloirs du château où se passe le mariage.

Pour le côté comique, je ne me suis donc pas esclaffée comme je vous le disais en début d'article, en revanche j'ai eu le sourire aux lèvres très souvent et j'ai ri aussi, de bon coeur. Mission réussie!

Le sens de la fête est une comédie touchante et humaniste, où les situations ne sont pas farfelues mais pleines de justesse. Un film qui nous fait ressortir de la salle le sourire aux lèvres et la foi en l'humanité (quasiment, je vous assure!). Le sens de la fête, c'est à voir en ce moment au cinéma.

