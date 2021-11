Cherbourg. La méga pale d'éolienne construite à Cherbourg est arrivée en Angleterre

La plus grande pale d'éolienne au monde est arrivée à bon port : elle avait quitté Cherbourg (Manche) mardi 13 août 2019, direction un site d'essais situé à Blyth, dans le nord-est de l'Angleterre.

Pendant l'année qui vient, ce bras de 107 mètres de long, dont la production a démarré en janvier dans l'usine cherbourgeoise d'LM Wind Power, va subir une batterie de tests. Il s'agit de vérifier sa capacité à résister à des vents violents et sa durabilité pendant des années de fonctionnement en mer. "Cette première expédition témoigne concrètement du travail acharné accompli par les équipes depuis le lancement de ce programme", avait déclaré lors de son embarquement Erwan Le Floch, directeur de l'usine de Cherbourg.

The world's largest wind turbine blade has set sail! Today our #Cherbourg team said goodbye to the first 107-meter blade for @GErenewables #HaliadeX. Next stop: #Blyth, #England for testing at @ORECatapult! Read: https://t.co/BJMOINj0w0 #WeKnowBlades Photo: MancheDronesProduction pic.twitter.com/QUdSMZwzOB