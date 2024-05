Près de Sées. Le Conseil d'Etat enterre le projet de nouvelles éoliennes

Il n'y aura pas d'éoliennes supplémentaires sur le secteur de Gâprée et de Trémont, près de Sées : le 31 mars 2023, le promoteur du projet IEL-Exploitation, ainsi que le ministère de l'Ecologie avaient fait appel d'une décision de la cour d'appel de Nantes. En raison de l'impact sur le paysage à proximité de la cathédrale de Sées, celle-ci venait d'annuler un arrêté du préfet de l'Orne qui avait autorisé l'implantation de trois nouvelles éoliennes haute chacune de 130 mètres en bout de pales, à côté des deux plus petites, déjà existantes sur ce secteur.

Mais le ministère de l'Ecologie n'a pas produit les documents attendus par la justice et la 6e chambre du contentieux du Conseil d'Etat vient de rendre un délibéré qui conclut à la non-admission du pourvoi en cassation du ministère. C'est aussi le rejet du pourvoi d'IEL. La décision de la cour d'appel de Nantes est donc validée, et ce projet éolien est désormais caduc.

Par la voix de sa présidente Sylvie Laplasse, l'association de sauvegarde de l'environnement en pays de Courtomer se réjouit, même si elle ne s'explique pas que le ministère ait entamé toute cette procédure en justice, pour finalement ne pas y produire de mémoire, le dossier présentant ses arguments. La présidente se souvient d'un soutien de l'association qui au début de ce long combat lui avait dit "si on ne fait rien, on aura ces éoliennes. Si on se bat, on a peut-être une petite chance de ne pas les avoir". Une déclaration qui aujourd'hui se révèle prémonitoire…