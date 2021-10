Fontenai-sur-Orne. Le premier parc éolien de l'Orne produit de l'électricité

Les cinq éoliennes situées sur le secteur de Fontenai-sur-Orne (Orne) sont désormais raccordées au réseau électrique. Le chantier était particulièrement ardu, sur plus de sept kilomètres, avec la pose de câbles souterrains enterrés sous l'autoroute A88 et sous la 2x2 voies Argentan/Flers, sous le fleuve "Orne", et huit mètres sous la ligne SNCF Paris-Granville.

Délais tenus

Mais les délais des travaux commencés en juin sont tenus: les cinq éoliennes situées à Fontenai-sur-Orne, à l'ouest d'Argentan (Orne) sont désormais raccordées au réseau. Leur puissance (20MW) ne permet pas de les "brancher" n'importe où: l'énergie qu'elles produisent doit passer par un "poste source" situé à la sortie de la ville, le long de la route vers Falaise (Calvados).

Encore peu d'éoliennes dans l'Orne

On dénombre désormais sept éoliennes en service, dans l'Orne: cinq sur cette ferme éolienne de Fontenai sur Orne, une à Gaprei et une à Frémont. Un nombre encore dérisoire… et leur énergie sera peut-être consommée à l'autre bout de la France! Vianey Lecointre délégué d'Enedis dans l'Orne:

Ces cinq éoliennes produiront leurs premiers kilowatts d'électricité, dès mardi 3 octobre 2017.

Repère. L'Orne compte 175.000 abonnés à l'électricité, qui consomment chaque année 2000GW/h.

