Normandie. Les pompiers crient leur ras-le-bol dans les rues de Paris

Ils sont venus de toute la France jusqu'à Paris : une manifestation nationale des pompiers, mardi 15 octobre 2019, à l'appel de leurs neuf syndicats, pour protester contre le manque de moyens, malgré une augmentation exponentielle du nombre de leurs interventions.

Par exemple, dans l'Orne, les pompiers avaient effectué 8 000 sorties en 2008. C'est le double en 2018, notamment pour la prise en charge de personnes âgées. Pour autant, leur budget n'a pas augmenté… et leurs moyens humains, non plus.

Les pompiers sont partis en autocar depuis leurs centres de secours, comme ici, à Alençon. - pompiers 61.

Une trentaine de sapeurs-pompiers de l'Orne, venus d'Alençon, Flers, Argentan, sont donc allés crier leur ras-le-bol dans la capitale. Vincent Douvenoult, pompier délégué CFTC, dans l'Orne :

Les pompiers réclament aussi une revalorisation de leur prime de risque, au même niveau que celles accordées aux gendarmes et aux policiers.

Les pompiers ont défilé dans les rues de Paris. - pompiers 14.

Une centaine de pompiers du Calvados, soit un tiers des effectifs, étaient également dans l'action ce mardi, un car de 90 places est notamment parti de Caen. "C'est du jamais vu pour le département, d'autant que des organisations d'officiers sont aussi mobilisées", estime Julien Guicherd, de la FA, syndicat autonome des pompiers du Calvados. "C'est le signe d'un ras-le-bol complet. Nous dénonçons la sursollicitation des sapeurs-pompiers sur des missions qui ne sont pas les nôtres, dues aux carences de l'État sur certains domaines. Les interventions augmentent, mais le nombre de personnels baisse"…

