Météo. Quelle glace manger pour faire face à la chaleur dans la Manche ?

Une alerte jaune canicule a été lancée dans la Manche pour vendredi 20 juin. Il va faire chaud dans toute la région en cette fin du mois, avec des températures au-dessus de 30 degrés attendues.

"Ça vaut le coup de tout essayer !"

Pour affronter la chaleur, la quête de fraîcheur devient presque incontournable. Et quoi de mieux qu'un passage par la boutique du glacier pour y parvenir ? "Ça fait plaisir d'avoir du beau temps dès le début de la saison. Ce week-end avec la fête de la musique, ça risque d'être sympa. On se prépare pour un gros week-end, se réjouit Pierre-Jean Yver, qui dirige la boutique de glace Yver sur le Plat Gousset à Granville. On a fait de la vanille noire et du bueno cacao noisette, cette année", présente-t-il. Il ajoute : "On fait 70 recettes et on a 40 places dans les bacs, donc on beaucoup de recettes qui tournent. Globalement tout plaît et on voit que le chocolat, la vanille, le caramel et la fraise sont les quatre qui partent le plus. Ce seront des valeurs sûres. Mais ça vaut le coup de tout essayer ! C'est l'avantage de notre métier : on peut faire tous les parfums !"

Il ne faut pas non plus oublier de s'hydrater.