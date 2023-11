Formule 1. Une saison en demi-teinte pour Alpine et les pilotes normands Ocon et Gasly

Rideau sur la saison 2023 de Formule 1. Saison ultra-dominée par Red Bull et son champion du monde, Max Verstappen. Elle a été plus compliquée pour l'écurie française Alpine et ses pilotes normands, Pierre Gasly, de Bois-Guillaume, et Esteban Ocon, d'Evreux. Dimanche 26 décembre à Abu Dhabi, ils concluent une saison décevante, respectivement à la 13e et la 12e place, en dehors des points donc.

Alpine, avec une monoplace en mal de performance, ne se classe que 6e au championnat du monde des constructeurs, après une quatrième place en 2022, surclassée par les surprenantes Aston Martin et des McLaren, qui n'ont eu de cesse de monter en puissance.

Gasly devance Ocon

Au championnat du monde des pilotes, Pierre Gasly termine 11e avec 62 points et devance de peu son coéquipier, Esteban Ocon, 12e avec 58 points. Une courte avance qui compte, malgré tout, dans un univers où le coéquipier est aussi le principal rival. Les deux pilotes comptent un podium chacun, aux Pays-Bas pour le Bois-Guillaumais, et à Monaco pour l'Ebroïcien. Et des moments à oublier aussi, notamment la collision en Australie qui a mis les deux monoplaces hors jeu, ou encore, dans une moindre mesure, celle en Hongrie au départ de la course.

"J'ai aimé rejoindre la famille Alpine, affirme Pierre Gasly, arrivé d'Alpha Tauri en 2022. C'était une campagne mitigée en piste, mais je suis convaincu que nous pourrons être bien plus fort l'an prochain." Même esprit pour Esteban Ocon, qui pointe une "campagne irrégulière, pleine de hauts et de bas", mais qui souhaite revenir "plus fort et affamé que jamais pour progresser tous ensemble l'an prochain".

Les deux Normands seront toujours au volant d'Alpine, en espérant faire briller davantage le drapeau tricolore sur le paddock. Rendez-vous à Bahreïn à la fin du mois de février 2024.