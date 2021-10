Rouen. Formule 1 : les Normands Ocon et Gasly dévoilent leurs nouvelles monoplaces

C'est un des temps forts du début de saison en Formule 1, un de ces moments qui fait monter l'excitation chez les fans. Ce premier frisson de l'année, c'est celui de la révélation des nouvelles monoplaces pour la saison à venir. Le lundi 26 février 2018, par un hasard du calendrier, les deux jeunes normands alignés dans la catégorie reine du sport automobile ont présenté leurs voitures respectives à la presse et au public.

Pas de révolution visuelle

Chez Force India, où l'Ébroïcien Esteban Ocon va débuter sa deuxième saison, le rose reste la couleur principale d'une voiture qui arbore désormais des lisérés blancs et le fameux halo de sécurité censé protéger les pilotes d'éventuels projectiles. Dans l'écurie indienne, Ocon tentera de faire au moins aussi bien que la saison passée, qu'il avait terminée à la huitième place du championnat du monde en se faisant remarquer par des dépassements audacieux et de grosses passes d'armes avec son coéquipier Sergio Pérez. Pour franchir un palier, le protégé de Mercedes devra encore se rapprocher des podiums et faire mieux que son collègue mexicain.

Pour Pierre Gasly, les objectifs de cette saison 2018 seront forcément plus modestes au sein de Toro Rosso, dont la livrée 2018 reste très proche de la version 2017. L'écurie italienne, petite sœur de Red Bull, devra composer avec un moteur Honda qui peine à se mettre au niveau de la concurrence. Mais pour sa première saison pleine en F1, le jeune pilote bois-guillaumais viendra surtout gagner de l'expérience, sans se priver de signer quelques coups d'éclats si l'occasion se présente.

Avant de se projeter vers le premier grand prix de la saison, le dimanche 25 mars 2018 en Australie, les deux pilotes ont jusqu'à la fin de la semaine pour découvrir leurs monoplaces lors de la première séance d'essais de la saison, organisée à Barcelone.