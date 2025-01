Musique. Pierre Garnier dévoile le clip de "Adieu, nous deux", son nouveau single qui évoque une rupture amoureuse sur fond de regrets.

On ne l'arrête plus ! Pierre Garnier, actuellement sur les routes pour présenter ses premiers concerts en solo à ses fans, a dévoilé un nouveau clip, dans lequel il apparaît amoureux, pris au piège dans une cage de verre.

C'est déjà la 21e chanson la plus diffusée sur les ondes en France : le succès de son single Adieu, nous deux, va s'intensifier avec l'arrivée de ce clip sur les chaînes de télévision. Enfermé dans une cage de verre, Pierre Garnier regarde s'éloigner celle qui fait vibrer son cœur, tandis que les paparazzi et la foule l'empêchent de partir à sa poursuite. Dans ce titre, l'artiste rejette la faute de sa rupture sur les autres. "On aurait pu tenir à deux sans eux", chante-t-il. Il défendra Adieu, nous deux, samedi 25 janvier, sur le plateau de la "Star Academy", en direct de la première chaîne française, aux côtés d'Ebony, l'une des grandes finalistes de la 12e saison.

Pierre Garnier continue de briller

Sacré vainqueur de la saison 11 de la "Star Academy" il y a près d'un an, le chanteur normand a vécu une année exceptionnelle. Sa tournée a attiré 450 000 spectateurs à travers la France, trois tubes à succès ont largement été diffusés à la radio (Ceux qu'on était, Nous on sait et Chaque seconde en duo avec M. Pokora) et son premier album a été vendu à 185 000 exemplaires, certifié disque de platine. A seulement 22 ans, Pierre Garnier a même assuré son tout premier Olympia, mercredi 22 janvier. Il a rejoint la troupe des Enfoirés pour la première fois cette année, et il a franchi une nouvelle étape en décrochant deux nominations aux Victoires de la Musique 2025.