Musique. Damiano David dévoile le clip de son nouveau tube "Next Summer"

Après le succès fulgurant de Born With a Broken Heart, le rockeur italien revient avec Next Summer, une ballade pop mélancolique qui s'annonce comme un nouveau hit.

Dans ce titre produit par Jason Evigan, collaborateur de Maroon 5, et Mark Schick, producteur américain, Damiano David chante l'espoir d'un amour perdu qui pourrait renaître : "Call me when he breaks your heart next summer / Baby, I'll be waiting here". Un refrain entêtant qui devrait séduire autant que son précédent single, déjà certifié disque d'or avec plus de 15 millions d'écoutes.

Damiano David derrière les barreaux dans "Next Summer"

Pour accompagner cette sortie, un clip marquant met en scène le chanteur en prison, dans une Italie de 1978. Entre solitude, brutalité et humiliation, il incarne un détenu livré à lui-même, illustrant visuellement la thématique de l'enfermement émotionnel. Un clip très intense qui se termine sur une apparition émouvante de ses véritables parents. Cette scène apporte une profondeur supplémentaire à cette chanson intime.

Avec Next Summer, Damiano David prouve qu'il maîtrise l'art du storytelling musical et visuel, affirmant un peu plus son identité en solo.