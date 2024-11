Musique. Damiano David : de Måneskin à une carrière solo

Vous l'entendez à la radio depuis quelques semaines, Damiano David, l'ancien chanteur de Måneskin, a décidé de se lancer dans une carrière en solo. Après le titre Silverlines, c'est au tour de Born with a broken heart de résonner sur les ondes.

Le chanteur a annoncé travailler sur un premier album solo, mais invite ses fans à patienter. "C'est varié, amusant, triste, personnel, et il y a beaucoup d'instruments. Il faudra attendre", a-t-il précisé à propos de cet opus.

Quant à Måneskin, avec lequel il a remporté l'Eurovision en 2021 pour l'Italie, Damiano David a simplement évoqué une pause. "Ce n'est pas définitif. On en a déjà parlé entre nous. On reviendra. On a décidé de la durée, mais il est trop tôt pour en parler", ajoute-t-il.