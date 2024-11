Musique. Pierre Garnier dévoile quatre nouveaux titres et annonce une date à l'Accor Arena de Paris !

Depuis sa victoire à la "Star Academy" le 3 février dernier, Pierre Garnier enchaîne les succès. Quelques mois seulement après sa sortie de l'émission, il offre à son public son premier album Chaque seconde, certifié disque de platine, suivi d'un duo avec M. Pokora sur le titre éponyme. Ce projet fait suite à une tournée très attendue, dont certaines dates ont rapidement affiché complet. A partir du 10 janvier 2025, il va parcourir les routes de France, de Belgique et de Suisse.

Vendredi 22 novembre, le chanteur dévoile la réédition de Chaque Seconde avec quatre titres inédits : Contrôle, Laisse, Maintenant et Adieu, nous deux, une sublime ballade qui raconte une rupture douloureuse qui s'achève à cause du regard des autres et du pouvoir destructeur de l'entourage. Cette édition deluxe est également disponible en vinyle.

En parallèle, Pierre Garnier a annoncé il y a quelques jours, six nouvelles dates supplémentaires pour son Chaque Seconde Tour dont une en Normandie au Zénith de Rouen, le 16 décembre 2025. Il sera également à l'Accor Arena de Paris pour une date exceptionnelle le 9 décembre 2025.

