Normandie. Quartiers prioritaires : ce qui change sur la cartographie de 2024

On les appelle les QPV, pour "quartiers prioritaires de la politique de la ville". Ces territoires, où les revenus des habitants sont parmi les plus faibles de France, bénéficient de davantage de financements de l'Etat qui visent à résorber les inégalités avec les autres territoires. Leur cartographie n'avait plus été revue depuis dix ans. Une nouvelle carte est entrée en vigueur le 1er janvier 2024, pour les départements métropolitains, avec 1 362 quartiers prioritaires.

Cent onze quartiers rejoignent la nouvelle liste, quarante en sortent et 960 déjà existants voient leur périmètre évoluer. "Notre volonté était de répondre aux besoins des plus fragiles et d'avoir un zonage au plus proche des réalités de chaque territoire", a assuré dans un communiqué la secrétaire d'Etat chargée de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache.

Lillebonne entre, Colombelles sort

En Normandie, on compte désormais 51 QPV, dont cinq nouveaux : le quartier du Clairval à Lillebonne, le quartier Tourneville au Havre et Saint-Julien au Petit-Quevilly, en Seine-Maritime, ainsi que le quartier du Stade à Bernay et la zone Gailloncelle-Verte Bonne-Jardin du bas à Gaillon dans l'Eure.

Une commune sort du dispositif : Colombelles, dans le Calvados. Au Havre, le quartier de Bléville, jusqu'ici découpé en deux zones (nord et sud), ne forme plus qu'une zone.

Les QPV 2024 en Normandie

- Sept dans la Manche : La Turfaudière à Avranches, le Val Saint-Jean et La Dollée à Saint-Lô, Les Provinces, Le Maupas-Hautmarais-Brêche du Bois et Les Fourches-Charcot à Cherbourg-en-Cotentin, les Claires Fontaines à Coutances.

- Sept dans l'Orne : Les Provinces et Saint Michel-Vallée d'Auge à Argentan, Saint-Michel, Saint-Sauveur-Pont Féron et La Madeleine-Maréchal Leclerc à Flers, Perseigne et Courteille à Alençon.

- Huit dans le Calvados : Le Chemin Vert, La Pierre Heuzé, Calvaire Saint-Pierre à Caen, la Guérinière à Caen et Ifs, la Grâce de Dieu à Caen et Fleury-sur-Orne, la zone Grande Delle-Val-Belles Portes-Grand Parc-Haute Folie-Le Bois à Hérouville-Saint-Clair, le quartier prioritaire de Honfleur, Hauteville à Lisieux.

- Douze dans l'Eure : Les Eglantiers-Valmeux Blanchères-Boutardes à Vernon, La Madeleine, Nétreville et Navarre à Evreux, Maison-Rouge, Acacias-La Londe-Les Oiseaux-Salengro à Louviers, le centre-ville de Val-de-Reuil, Le Bourg Le Comte et le quartier du Stade à Bernay, L'Europe et La Passerelle à Pont-Audemer, Gailloncelle-Verte Bonne-Jardin du bas à Gaillon.

- Vingt-neuf en Seine-Maritime : Val Druel, Neuville et Les Bruyères à Dieppe, le centre-ville de Gonfreville-l'Orcher, Mont Gaillard-Mare Rouge, centre ancien-quartiers sud, Bois de Bléville, Bléville, Caucriauville-Soquence et Tourneville au Havre, Le Clairval à Lillebonne, le Plateau à Canteleu, Saint-Aubin-lès-Elbeuf-Arts et Fleurs-Feugrais-Novales à Cléon, Parc du Robec à Darnétal, le centre-ville d'Elbeuf, BCDM à Grand-Couronne, Rosa Parks à Notre-Dame-de-Bondeville, Bel Air à Oissel, La Piscine et Saint-Julien au Petit-Quevilly, Grammont-Saint Sever-Orléans à Rouen, les Hauts de Rouen à Rouen et Bihorel, Château Blanc, Thorez-Grimau Hartmann-La Houssière à Saint-Etienne-du-Rouvray, Buisson-Gallouen à Saint-Etienne-du-Rouvray et Sotteville-lès-Rouen, Lalizel à Barentin, Le Ramponneau à Fécamp.