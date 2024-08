Normandie. Avec les bouchons attachés aux bouteilles, Bouchons 276 voit sa collecte s'effondrer

Vous l'avez bien sûr remarqué. Depuis le 3 juillet 2024, une directive européenne adoptée en 2019 impose que toutes les bouteilles plastiques vendues dans l'Union européenne soient équipées d'un système qui permet que le bouchon soit attaché à la bouteille. L'objectif est d'éviter que ces bouchons ne se retrouvent perdus dans la nature, polluent et échappent au recyclage.

Mais cette directive fait des dommages collatéraux, notamment pour l'association Bouchon 276, basée à Rouen. Depuis 21 ans, elle collecte bouchons et couvercles en plastique pour les porter à un recycleur. L'argent récolté permet de financer des équipements pour les personnes en situation de handicap dans toute la Normandie. Mais la collecte est en chute libre et Dab Delaporte, le président de l'association, tire la sonnette d'alarme. "Le compteur affiche 75 tonnes au mois d'août et on devrait être fin juin au-dessus des 100 tonnes. Cela nous inquiète car si on en récupère moins, on apportera moins d'aides aux personnes en situation de handicap." Le bénévole le sait. La directive européenne a joué un rôle dans cette baisse, certains contributeurs ayant perdu le réflexe de mettre de côté les bouchons. Mais il l'affirme : "Pour aider la cause du handicap, il faut conserver l'habitude de détacher le bouchon et de le déposer dans un point de collecte."

964 Normands depuis 2003

En 21 ans, 915 000 euros ont été versés à 964 Normands, touchés par toute forme de handicap, pour financer par exemple un fauteuil roulant ou la formation d'un chien guide pour aveugle. Le bénévole rappelle que l'association dispose de plus de 500 points de collecte et que les produits acceptés sont variés : avec les bouchons des produits de salle de bains, de produits d'entretien, les couvercles ou certains produits plastiques de pharmacie. Le détail est à retrouver sur le site de Bouchons 276.