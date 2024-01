Normandie. La collecte en baisse de 30 tonnes : l'alerte de l'association Bouchons 276

"Les Normands ont perdu l'habitude de collecter !", déplore Dab Delaporte, président fondateur de Bouchons 276. Cette association régionale, basée à Rouen, récolte depuis vingt ans tous les types de bouchons et couvercles en plastique. Une fois revendus pour être recyclés, à raison de 295€ la tonne, ils permettent de financer des aides à destination des personnes en situation de handicap.

Tous les bouchons et couvercles en plastique

"L'année dernière, nous avons collecté 30 tonnes de moins qu'en 2022, qui avait déjà été en recul de 20 tonnes par rapport à 2021… Alors que l'on s'étend sur la Normandie", constate le président. Cette baisse, il l'explique par une perte d'habitude, en partie liée aux confinements successifs, mais aussi par une lassitude de certains acteurs. "Pourtant, il existe 550 points de collecte dans la région, sans compter les box à bouchons dans les entreprises."

Petites ou grandes, les entreprises peuvent investir 45 euros pour s'équiper de ce tube transparent où les salariés peuvent déposer bouchons et couvercles. "Certains pensent encore que l'on ne collecte que les bouchons de bouteille d'eau. C'est faux : on peut y déposer des bouchons de soda, de jus de fruit, de déodorants, des capuchons de feutre ou de stylos, des filets à cornichons, des bouchons de bidon de lessive, des couvercles de pâte à tartiner, etc.", rappelle Dab Delaporte.

Des aides dans toute la Normandie

"Aujourd'hui, nous ne savons pas quand partira le premier camion de 2024 vers le centre de recyclage. Il y a urgence car, si l'on part avec du retard, on risque de ne pas rattraper ce retard et de ne pas atteindre les 200 tonnes annuelles."

L'an dernier, Bouchons 276 a versé environ 53 000 euros d'aides à 46 bénéficiaires, pour financer des ordinateurs, monte-escalier, adaptateurs pour voiture ou équipements pour des salles de bains par exemple. Les particuliers des cinq départements normands peuvent demander à être accompagnés. L'association recherche par ailleurs un dépôt sur Lisieux, dans le Calvados.