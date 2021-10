Rouen. Dab Delaporte, plaque tournante de l'association Bouchons 276

Ne le cherchez pas à Gilles Delaporte dans votre répertoire ou sur un moteur de recherche. Pourtant connu sous ce prénom à l'état civil, il affirme qu'il ne se "retourne même plus" si quelqu'un l'appelle ainsi. Pour le milieu associatif Rouennais (Seine-Maritime), pour les 150 bénévoles qui l'accompagnent dans l'aventure Bouchons 276, il n'est connu que sous le pseudonyme de Dab. Un surnom qui lui colle à la peau depuis plus de 30 ans, l'époque des cibis et un centre de vacances qu'il animait, où des enfants lui cherchaient un petit sobriquet. Et Dab est resté.

Un goût certain pour le contact et la communication

Dans le civil, celui qui a créé l'association il y a 15 ans avec deux complices est agent à la SNCF, chargé de gérer une flotte de véhicules, de matériel informatique et d'équipements. Son temps libre, Dab le passe donc entre l'association et sa passion pour la photo, qui lui permet de "relâcher la pression". Forcément, les bouchons lui prennent beaucoup de temps. "Mais la plus belle récompense, c'est quand on remet les chèques aux personnes en situation de handicap", explique Dab Delaporte. En 15 ans, ce ne sont pas moins de 605 000 euros qui ont été récoltés grâce au recyclage des fameux bouchons, pour venir en aide à 655 personnes. Pourtant, Dab avoue n'avoir "aucun lien familial ou personnel avec le handicap", sinon l'envie d'aider.

À la tête de l'association, il se fixe toujours des nouveaux défis pour la faire connaître dans de nouvelles zones de la région. "Je suis toujours sur la brèche, j'aurais dû bosser dans la communication", assure le président en souriant. Alors, forcément, lorsqu'il regarde vers l'avenir, il voit Bouchons 276 sensibiliser de nouveaux publics. "À Rouen, on nous connaît déjà bien. C'est dans l'Eure et dans l'Orne, où nous sommes déjà, qu'il y a plus de travail à accomplir."