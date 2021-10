Rouen. Près de Rouen, mobilisation pour offrir une voiture adaptée au petit Arthur

Il n'y a pas de petit geste ou de petit don, comme le martèle Julie Moulin. C'est grâce à un bel élan de générosité que les parents du petit Arthur ont pu financer l'achat d'une voiture adaptée à la situation de leur petit garçon. "Nous sommes allés porter la voiture hier pour la transformation, précise la maman le jeudi 3 janvier 2019. Nous la récupérerons dans huit semaines." Une acquisition et des ajustements estimés à près de 30 000 € qu'il a fallu financer pour faciliter le quotidien de cette famille de Petit-Quevilly (Seine-Maritime).

Apporter du confort au petit garçon

Âgé de six ans, Arthur est né avec la mutation génétique CDKL5. Une maladie qui touche généralement les petites filles, qui compte environ 2 000 cas répertoriés dans le monde et qui entrave le fonctionnement global du cerveau. "C'est un polyhandicap. Arthur ne voit pas, il ne tient pas sa tête, il a du mal à utiliser ses mains, il ne marchera pas, ne communique pas et il a des crises d'épilepsies quotidiennes", détaille Julie Moulin entre deux mots doux adressés à son fils.

Faute de traitement, les deux jeunes parents se battent donc pour offrir le maximum de confort au petit garçon. Pour qu'il puisse rentrer dans un institut spécialisé, mais aussi en l'emmenant dans un centre de soins à Barcelone ou en faisant participer Arthur à des courses à pied grâce à une poussette spécialisée. Du haut de ses six ans, il peut d'ailleurs se vanter d'avoir bouclé le marathon de Paris en duo avec son père. Des actions dans lesquelles ils sont accompagnés par les bénévoles de l'association Un rêve pour Arthur. Maintenant que l'achat de la voiture est finalisé, il faudra vite envisager le renouvellement du matériel qui n'est plus forcément adapté à un petit garçon qui grandit, comme son fauteuil roulant.

Une aide inattendue…

"En tout, l'association nous permet de financer pour près de 15 000€ de matériel et de frais médicaux chaque année", expose Julie Moulin. Des fonds qui peuvent être réunis grâce aux Chevaliers d'Arthur, comme se surnomment les bénévoles, qui organisent des événements comme des tournois de baby-foot ou de bowling dont les frais d'inscription reviennent à l'association. Si Arthur pourra bientôt disposer d'une voiture adaptée à ses besoins, c'est grâce à l'aide apportée par toute une communauté fédérée autour de lui.

En toute discrétion, le footballeur Raphaël Varane a d'ailleurs souhaité participer à l'achat du véhicule. L'aide du champion du monde, inattendue, a forcément touché la famille d'Arthur. Mais sa maman préfère retenir le travail collectif et l'ensemble des aides, sans se soucier de leur importance. Elle est justement convaincue que son fils est lui aussi porté par cet élan. "Je prends le temps de lui lire les messages ou les cartes que l'on reçoit. Je pense vraiment qu'il sent qu'il est accompagné et entouré. Cet amour et ce soutien, pour moi c'est sûr qu'il les ressent, que ça le stimule et que ça aide Arthur à se battre", conclut sa maman.