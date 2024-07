Près de Rouen. Au loin les oiseaux : un condensé d'humanité à découvrir au théâtre

La compagnie havraise Akté prend pour point de départ le drame de Jacqueline Sauvage qui tue un mari violent après 47 ans d'enfer conjugal, pour décoder et décrypter les personnalités qui composèrent le jury lors du procès en appel. Huit comédiens incarnent ce microcosme et composent une galerie de personnages invités en leur âme et conscience à juger la culpabilité de l'accusée. La pièce Au loin les oiseaux, qui s'autorise avec beaucoup de liberté des va-et-vient constants entre narration documentaire et jeux d'acteur, donne à voir une palette d'humanité et utilise le fait divers comme un moyen d'aborder la question de la responsabilité des jurés. Elle dévoile comment ces décisions sont prises hors champs, dans le huis clos. La vidéo vient compléter le jeu, offrant des portraits en négatif de ces multiples personnalités qui, conjuguées, vont former l'identité collective du jury.

Pratique. Vendredi 5 avril à 20h. Théâtre de la foudre au Petit-Quevilly. 3 à 16,5€. letincelle-rouen.fr