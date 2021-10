Rouen. 10e Noël solidaire à Rouen : nouvelles associations et nouveau lieu

10 ans après la première édition, le Noël solidaire organisé à Rouen (Seine-Maritime) change de lieu. Il quitte l'hôtel de ville pour rejoindre la Halle aux toiles située quelques mètres plus bas. "Les participants étaient répartis dans deux salons de l'hôtel de ville, nous regrettions qu'ils ne puissent pas sortir de table pour bouger et échanger", explique Caroline Dutarte, adjointe au maire en charge des solidarités.

440 participants

Plus de 400 personnes, dont 120 d'enfants, sont conviées à ce grand repas qui se déroulera donc dans une grande salle : "il y aura un orchestre pour l'animation et les convives pourront danser et chanter", poursuit Caroline Dutarte qui veut instaurer un "esprit cabaret" à ce rendez-vous.

Six mois sont nécessaires pour préparer ce repas qui va mobiliser également 65 bénévoles, 32 accompagnateurs et une vingtaine de travailleurs sociaux du centre communal d'action social (CCAS) de Rouen et des centres médico-sociaux gérés par le Département de Seine-Maritime.

Caroline Dutarte Impossible de lire le son.

Le repas est préparé par la cuisine centrale de la Ville qui va mettre en avant des produits locaux. La décoration de la salle de la Halle aux toiles a été conçue avec les usagers du CCAS pour "s'approprier l'évènement". "Pour les travailleurs sociaux, il s'agit aussi de partager un moment différent avec les personnes qu'ils accompagnent."

Des associations de réfugiés

À noter que deux associations ont intégré l'organisation de ce Noël solidaire : Welcome et Rouen terre d'accueil. "Nous les avons conviées cette année puisque la ville a accueilli cinq familles de réfugiés lors de l'évacuation du Hameau des brouettes, détaille Caroline Dutarte, leurs enfants étant scolarisés dans des écoles municipales, il est normal qu'ils participent à ce rendez-vous."

Quant à l'accueil dans la Halle aux toiles, l'adjointe au maire confie que le repas pourrait bien prendre ses quartiers définitifs dans ce nouveau lieu, et quitter ainsi l'hôtel de ville qui représente beaucoup de contraintes logistiques pour le repas.