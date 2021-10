Rouen. Lancement du parcours 360° à Rouen : un projet d'insertion sociale

Une des missions de la ville de Rouen (Seine-Maritime) : être solidaire. Le projet Parcours 360° est lancé dès le jeudi 16 mai 2019. Il vise à développer des outils d'insertion socio-professionnels, afin de proposer des parcours complets, déjà existant au sein du CCAS (Centre communal d'action social).

Les quartiers prioritaires de la Ville mis en avant

Les Rouennais, mais plus spécialement ceux habitants les Hauts de Rouen et le quartier Grammont, peuvent désormais intégrer le Parcours 360°. Les personnes particulièrement éloignées de l'emploi auront un accès simplifié à des formations et au monde du travail.

"On prend en compte la personne dans sa globalité", assure Caroline Dutarte, adjointe au maire chargée des Solidarités. L'accompagnement du Parcours 360° peut se faire selon trois approches différentes : par l'angle de l'insertion sociale, par l'accès à l'emploi ou encore par la création d'activité.

L'objectif de la mairie étant d'élargir la solidarité vers des personnes éloignées de l'emploi, en les informant sur les dispositifs auxquels elles ont accès. Le CCAS va se rendre directement dans les quartiers prioritaires de la Ville pour sensibiliser les habitants à cette nouvelle initiative, via des réunions d'information.

