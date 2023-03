Isneauville. La meilleure boulangerie de France : Valentin for life participe à l'émission

Qui sera élue Meilleure boulangerie de France ? Cette année, l'émission fait étape en Normandie. Les épisodes sont diffusés tous les jours sur M6 depuis le lundi 27 février, à 18 h 35. Plusieurs boulangers sont candidats, parmi lesquels Thibault Debas, 24 ans, gérant de la boulangerie Valentin for life. "Nous sommes installés à Isneauville depuis près de deux ans. Avec mon frère, on souhaitait ouvrir une boulangerie ensemble car, plus jeunes, on a travaillé dans ce domaine." La boulangerie s'appelle Valentin for life, en "hommage à mon frère [Valentin] qui est mort dans un accident", explique Thibault Debas, pour qui "participer à l'émission est un challenge". Au départ, "la production nous contacte par rapport à nos réseaux sociaux et nos avis Google et, après le casting, on peut commencer le tournage". Le produit phare de la maison, c'est "le fabuleux, un gâteau à base de meringue décliné en plusieurs parfums, comme le citron yuzu". Il fait écho "aux Merveilleux de Fred réputés dans le nord de la France". Et en salé, "on a une large gamme de plats chauds, de wraps et de sandwiches", relate Thibault Debas.