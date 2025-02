Le Tréport. Le Salon du Chocolat et du Terroir : le rendez-vous incontournable des gourmands !

Du 21 au 23 février, la salle Reggiani du Tréport accueillera la troisième édition du Salon du Chocolat et du Terroir, un événement incontournable pour tous les amateurs de chocolat et de produits du terroir. Organisé par l'association Gourmandie-Choc, le salon promet une immersion délicieuse dans l'univers du chocolat sous toutes ses formes, avec de nombreuses nouveautés qui raviront les papilles.

Savoir-faire et partage : les mots-clés du salon

Plus de 50 exposants passionnés seront présents pour présenter leurs créations artisanales. Chocolatiers, pâtissiers et autres artisans du goût feront découvrir des produits originaux et savoureux, tout en partageant leur savoir-faire avec les visiteurs. Les amateurs de chocolat pourront également participer à des ateliers créatifs et des concours gourmands, et profiter de la restauration et de la buvette sur place, pour une expérience complète.

Les champions du monde à l'honneur

L'édition 2025 du Salon sera marquée par des invités d'exception. Yannick Maurie, champion du monde de sucre artistique, et Sébastien Lagrue, champion du monde de pain au chocolat, feront le déplacement pour partager leur expertise. Une véritable nouveauté cette année : une viennoiserie sera installée en plein cœur du salon, où Sébastien Lagrue réalisera et proposera ses créations en direct aux visiteurs.

Parmi les autres personnalités de renom, Mickäel Azouz, champion du monde de pâtisserie, et Michel Grobon, ancien chef des plus grandes célébrités, seront de retour en tant que parrains pour cette troisième édition, prêts à partager leur expertise et leur passion avec les visiteurs.

Une expérience originale et unique en Normandie : les défilés de robes en chocolat

Après le succès retentissant de l'an dernier, les défilés de robes en chocolat feront leur grand retour. Organisé par Sandy Events, "The Show Chocolat" proposera un spectacle inédit où la mode et la gourmandise s'entrelacent avec élégance. Au programme : 9 défilés répartis sur les trois jours de l'événement, offrant aux spectateurs un véritable voyage sensoriel entre art, mode et chocolat. Un moment magique qui promet d'émerveiller petits et grands et de continuer à faire sensation en Normandie.

Toutes les informations de ce salon sont à retrouver sur www.salon-du-chocolat-treport.fr.