Caen. Sucrerie Cagny : les betteraviers dans l'impasse

Le projet de fermeture de la sucrerie Saint-Louis sucre de Cagny (Calvados) réserve bien des rebondissements… Pour rappel, le propriétaire de l'usine, l'allemand Südzucker, compte arrêter la production de sucre d'ici 2020. Depuis l'annonce de cette décision, le puissant syndicat des betteraviers français, la CGB, a préparé un projet de reprise de 30 millions d'euros. Depuis, ils sont confrontés un comportement plus qu'ambigu de la part des Allemands.

Un jour sans fin

C'est un peu le remake du film "Un jour sans fin". Comme la semaine dernière, les dirigeants de la CGB tenaient une réunion, ce jeudi 23 mai 2019, avec Südzucker, pour détailler leur projet de reprise des sucreries Cagny et Eppeville dans la Somme. Comme la semaine dernière, ils sortent de cet entretien avec une impression positive…

Mais, comme la semaine dernière, les Français se sont fait couper l'herbe sous le pied, avec la publication d'un communiqué de la direction de Südzucker : "Nous ne fermons pas les exploitations sucrières pour les proposer à d'autres acteurs (...) La France produit deux fois plus de sucre qu'elle n'en consomme" indique Wolfgang Heer, le PDG du groupe.

Pourtant, même si les betteraviers français haussent le ton dans un communiqué en réponse, la CGB continue d'avoir espoir : "La CGB ne laissera pas s'installer les conditions d'un drame social et agricole dans les territoires betteraviers de Cagny et Eppeville". Elle demande également un rendez-vous en urgence avec la direction de Südzucker. S'ils ne sont pas entendus, les planteurs de betteraves menace de s'inviter au prochain conseil d'administration du groupe allemand en réalisant une OPA sur les actions en bourse de Südzucker : "Nous pourrions demander à tous nos adhérents d'acheter une action du groupe" indique Patrick Dechaufour, président de la CGB du Calvados, de l'Orne et de la Sarthe.

"Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités."

On voit difficilement comment la CGB peut faire plier à elle seule le n°1 du sucre européen. Alors, Patrick Dechaufour aimerait voir le gouvernement français plus présent sur le dossier : "Il faut que, dans les prochaines semaines, le gouvernement prenne ses responsabilités.", message adressé plus particulièrement à Didier Guillaume. Il y a deux mois, en visite à Cagny, le ministre de l'agriculture avait promis de tout faire pour sauver l'usine.

Contacté par la rédaction de Tendance Ouest, le cabinet du ministre indique ce jeudi 23 mai 2019 que Didier Guillaume ne s'exprimera pas avant que toutes les portes de la négociation soient fermées. Il faut dire qu'à quelques jours des élections européennes, le ministre observe une réserve, car plus ce dossier avance, plus il devient une épine dans le pied de la relation franco-allemande.

Les salariés déboussolés

En attendant un épilogue définitif, les 82 salariés ne savent plus sur quel pied danser : "Là, l'ambiance va être délétère." craint Loïc Touzé, porte-parole FO (Force Ouvrière) de l'usine. Un nouveau préavis de grève est lancé à partir d'aujourd'hui, vendredi 24 mai 2019, pendant la campagne sirop.

