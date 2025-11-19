Alençon. Face à une possible baisse de ses financements, la Mission locale tire la sonnette d'alarme

Les Missions locales tirent la sonnette d'alarme. Réunie mardi 18 novembre lors d'une mobilisation nationale, l'équipe de la Mission locale Jeunes du Pays d'Alençon a alerté sur l'éventuelle baisse de 13% de ses financements dans le Projet de loi de finances (PLF) 2026. Dans l'Orne, quatre missions locales sont concernées avec 250 à 400 000€ de perte estimée. Cela correspond à une diminution des aides pour les 16-25 ans et une menace pour les postes de conseillers.

"Tout peut être remis en cause"

Chaque année, environ 1 500 jeunes de 16-25 ans sont accompagnés par la Mission locale d'Alençon, soit 120 jeunes par conseiller. "Quand je les vois réussir, avoir une famille, un emploi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir", raconte, souriante, Dominique Camebourg, conseillère en insertion.

Pourtant, avec une réduction des moyens financiers, le suivi des jeunes et leur insertion professionnelle risquent de se complexifier. "Le permis de conduire, l'aide à la mobilité avec le programme Erasmus+ pour professionnaliser les jeunes dans l'Union européenne, les permanences rurales… Tout peut être remis en cause", énumère Lionel Corbière, directeur de la Mission locale d'Alençon.

• A lire aussi. Bagnoles-de-l'Orne. "Une décision désastreuse" : le remboursement des cures thermales par l'Assurance maladie pourrait diminuer

"Mobiliser de façon positive"

Pour alerter sur cette situation, un temps d'échange a été organisé mardi 18 novembre à la Mission locale d'Alençon. Partenaires, élus locaux et citoyens étaient conviés. "Nous voulions mobiliser de façon positive", explique Vanessa Bournel, présidente de la Mission locale du Pays d'Alençon. "Le but est de montrer toutes les actions que nous pouvons faire", ajoute-t-elle.

Les conseillers de la Mission locale d'Alençon présentent leurs missions lors d'un temps d'échange, organisé mardi 18 novembre. - Lucie Peudevin

Le renouvellement des postes de conseillers est lui aussi menacé. A l'échelle régionale, entre 100 et 110 postes sont concernés. Une pétition circule pour alerter les élus.