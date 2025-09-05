National. Le SM Caen obtient le nul face à Dijon... mais peu avoir des regrets

"On aurait pu gagner à la 96e et ça nous aurait convenu", a déclaré Maxime d'Ornano à la sortie du match entre le SM Caen et le Dijon FCO, ce vendredi 5 septembre, pour le compte de la 5e journée de National. Une rencontre qui s'est terminée sur un score nul et vierge (0-0) et qui laisse des regrets au coach malherbiste : "C'était un bon match de notre part, on n'a pas laissé grand-chose à l'adversaire. Sauf que l'on n'a pas su conclure nos occasions. C'est dommage, car ça aurait récompensé les efforts des gars sur le terrain."

Deux actions litigieuses

Le match aurait pu tourner en faveur des Normands, qui ont été plus dominateurs que les Bourguignons. Une première action manquée dès la 3e minute de jeu par Diakité, qui a buté sur le gardien, et un second loupé de Gnanduillet face au but dans les 15 dernières minutes.

Mais ce que vont retenir les supporters, tout comme le coach et très certainement les joueurs, ce sont les deux pénaltys que l'arbitre aurait pu siffler. Le premier à la 59e, sur Diakité (photo). Il se fait percuter par le défenseur dijonnais, mais se jette un peu facilement. L'arbitre siffle donc simulation.

La seconde action litigieuse intervient à la dernière minute du match. Valentin Henry se fait pousser et accrocher la cheville, mais l'arbitre ne bronche pas. Maxime d'Ornano : "Sur le premier, ça se discute, mais le deuxième doit se siffler. C'est souvent, depuis le début de la saison, que ça ne joue pas en notre faveur sur les pénaltys et j'aimerais bien que tourne dans notre sens aussi. Comme je l'ai dit, une victoire à la 96e minute, on prend quand même. Malheureusement c'est un match nul."

Au classement, le SM Caen est 6e, avec 8 points, à un point de Dijon, 3e, et quatre points de Sochaux, 1er avec 12 points.