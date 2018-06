Quand la tapisserie de Bayeux raconte la coupe du monde

"History will be made". C'est le slogan choisi par la BBC, chaîne de télévision anglaise, pour le teaser de la prochaine Coupe du monde.

Maradona et Zidane version broderie

C'est donc logiquement dans l'une des grandes références de l'histoire britannique qu'elle est allée piocher ses références. Son clip de promotion est un amusant clin d'œil à la tapisserie de Bayeux (Calvados). Cette dernière a pour l'occasion repris des couleurs un peu plus pop et met en scène de nouveaux protagonistes.

On y reconnaît par exemple Zidane, qui marque un but sous l'Arc de triomphe, ou encore Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Fair-play, les Anglais ont même reproduit la scène de "la main de Dieu", le fameux but marqué de la main par Maradona et qui leur avait valu une défaite face à l'Argentine en quart de finale en 1986.

Les fans avertis y retrouveront aussi d'autres références comme celle faite aux Vikings, qui rappelle l'enthousiasme qui a suivi la première qualification de l'Islande en coupe du monde.

