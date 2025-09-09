Bayeux. Un appel d'offres pour faire voyager "à blanc" la Tapisserie vers Londres

Un appel d'offres a été émis début août par la Drac Normandie, la Direction des affaires culturelles de la région. Son titre : "Prestations d'études complémentaires relative aux conditions de conservation et au transport de la Tapisserie de Bayeux." Elle consiste à effectuer un voyage à blanc (sans la Tapisserie) entre le lieu de conservation de la Tapisserie et le British Museum, où celle-ci doit être exposée dans les prochains mois, en passant par le shuttle (une navette) sous l'Eurotunnel.

Des tests d'évaluation

Des tests seront ainsi menés quant aux solutions antivibratoires et climatiques. Pour rappel, le déplacement de l'œuvre, extrêmement fragile, suscite de nombreuses critiques.