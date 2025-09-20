En ce moment Sorry I'm Here For Someone Else Benson Boone
Calvados. La célèbre tapisserie de Bayeux a quitté son musée pour arriver dans son nouveau lieu de réserve

Culture. C'est maintenant chose faite. La tapisserie de Bayeux a quitté son musée bayeusain pour être prêtée au Royaume-Uni en 2026. Elle est arrivée dans son lieu de réserve vendredi 19 septembre. Précisions.

Publié le 20/09/2025 à 08h38
Calvados. La célèbre tapisserie de Bayeux a quitté son musée pour arriver dans son nouveau lieu de réserve
La célèbre tapisserie de Bayeux a quitté son musée bayeusain pour être prêtée au Royaume-Uni en 2026. L'oeuvre est arrivée dans son nouveau lieu de réserve vendredi 19 septembre.

Une opération hors norme. La tapisserie de Bayeux, qui doit être prêtée au Royaume-Uni en 2026, a été extraite jeudi 18 septembre de son musée en Normandie, actuellement fermé pour travaux. Selon la préfecture du Calvados, son déplacement a mobilisé "plus de 90 personnes [bénévoles, conservateurs, restaurateurs, universitaires, agents de la DRAC, de la ville de Bayeux et du musée]". Au total, l'opération a duré 7h15. Vendredi 19 septembre en fin de journée, "la tapisserie mise en caisse a pu rejoindre son lieu de réserve", poursuit la préfecture. 

A lire aussi. Calvados. Dernière minute : la tapisserie de Bayeux ne sera pas transférée jeudi

La tapisserie a quitté le musée de Bayeux

Selon l'AFP, la tapisserie de Bayeux, broderie du XIe siècle longue de 70 mètres, n'avait pas quitté son musée bayeusain depuis 1983. Ce transfert était prévu de longue date dans le cadre des travaux en cours dans l'établissement mais il intervient quelques mois après la décision contestée du président Emmanuel Macron de prêter au Royaume-Uni cette œuvre classée par l'Unesco, afin de "revivifier" les liens entre les deux pays. Les services de l'État avaient initialement annoncé que ce transfert à haut risque programmé jeudi 18 septembre était reporté en raison de la mobilisation sociale organisée ce jour-là dans le pays. Mais, face à la lourdeur du dispositif, ils ont finalement maintenu cette date, sans rendre publique l'opération.

Des risques lors du transport ?

Depuis 2020, des rapports d'experts ont radiographié les dégradations qui fragilisent la tapisserie (24 204 taches, 9 646 trous, 30 déchirures…) ou alerté sur les "risques supplémentaires" que ferait courir son transport "au-delà d'une heure de trajet". En 2021, les services du ministère de la Culture avaient eux-mêmes assuré que "l'œuvre n'était pas transportable avant d'être restaurée". Signe de sa fragilité, son extraction jeudi 18 septembre de la vitrine où elle était exposée depuis 1983 a été menée avec la plus grande précaution. La tapisserie devait initialement être restaurée pendant 18 mois pendant les travaux du musée de Bayeux mais le prêt annoncé par Emmanuel Macron en juillet a chamboulé ce calendrier. La rénovation a, depuis, été reportée.

Une pétition lancée en ligne contre ce prêt a recueilli à ce jour plus de 73 000 signatures.

Avec AFP

A lire aussi

