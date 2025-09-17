En ce moment Me gustas tu Manu CHAO
Calvados. Dernière minute : la tapisserie de Bayeux ne sera pas transférée jeudi

Culture. La tapisserie de Bayeux ne sera pas transférée ce jeudi 18 septembre. Philippe Bélaval, chargé par l'Elysée de cette opération, l'a annoncé à la dernière minute. L'œuvre doit être, à terme, prêtée au British Museum de Londres.

Publié le 17/09/2025 à 17h19
Calvados. Dernière minute : la tapisserie de Bayeux ne sera pas transférée jeudi
La tapisserie de Bayeux, qui doit être prêtée à terme à l'Angleterre, ne sera pas transférée dans une caisse jeudi 18 septembre.

La tapisserie de Bayeux ne sera finalement pas déplacée jeudi 18 septembre. En raison du mouvement social qui doit agiter le pays, le transfert de la tapisserie a été reporté, a indiqué mercredi 17 septembre Philippe Bélaval, chargé par l'Elysée du prêt de cette œuvre au British Museum. "Le préfet ne s'estime pas en mesure d'assurer la sécurité d'un transfert aussi médiatique et (...) et d'une œuvre aussi coûteuse", indique Philippe Bélaval, qui assure toutefois que le transfert serait réalisé dans les prochains jours.

Direction les réserves du musée d'art et d'histoire

Cette volte-face est inattendue. Selon nos informations, le transfert dans une caisse scellée devait être assuré, peu importe le mouvement social. "Cela mobilise beaucoup trop de monde pour reporter l'opération", nous disait-on. 

Une fois déplacée dans une caisse, la tapisserie doit intégrer les réserves du Musée d'art et d'histoire Baron Gérard de Bayeux, première étape avant le prêt de l'œuvre à l'Angleterre. Ce déménagement doit permettre au musée de la Tapisserie d'être rénové. 

Le prêt de la tapisserie au British Museum fait polémique : des dizaines de milliers de personnes s'y opposent via une pétition. L'Elysée, de son côté, assure qu'elle n'est pas intransportable

Avec AFP.

