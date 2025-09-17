En ce moment Born With a Broken Heart Damiano DAVID
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Tapisserie de Bayeux. Son transfert débute ce jeudi 18 septembre

Patrimoine. C'est un sujet qui fait débat depuis plusieurs mois : la Tapisserie de Bayeux sera prêtée au British Museum de Londres en 2026. La première étape débute ce jeudi 18 septembre, pour la transférer hors des murs de son musée initial.

Publié le 17/09/2025 à 11h32 - Par Jimmy Joubert
Tapisserie de Bayeux. Son transfert débute ce jeudi 18 septembre
La Tapisserie de Bayeux sera déplacée ce jeudi 18 septembre. - DR

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

"Cela s'apparente à une opération chirurgicale", la Tapisserie de Bayeux va sortir de son lieu d'exposition ce jeudi 18 septembre confirme le musée du même nom. Un déplacement vers une caisse scellée avant son transfert vers l'Angleterre pour un prêt au British Museum de Londres.

Cette première étape est, quoi qu'il en soit, obligatoire puisque le musée de la Tapisserie de Bayeux doit être vidé dans son intégralité pour laisser place aux travaux de rénovation.

• A lire aussi. Réponse à la polémique : la tapisserie de Bayeux n'est pas "intransportable" selon l'Élysée

Comment va se dérouler l'opération ?

L'opération va donc se dérouler ce jeudi 18 septembre, qu'importe le mouvement social prévu : "Cela mobilise beaucoup trop de monde pour reporter l'opération", nous dit-on. En effet, une cinquantaine de personnes seront présentes pour déplacer la tapisserie, centimètre par centimètre, sur un paravent qui a été créé pour l'opération. Un exercice qui avait été répété en avril dernier. Une fois pliée et placé dans une caisse, elle devrait être déménagée dans les réserves du Musée d'art et d'histoire Baron Gérard de Bayeux.

Ce transfert sera fermé au public. La presse et même les élus locaux ne sont pas non plus conviés "car l'espace est très restreint." Après cette étape, reste donc à attendre de voir la Tapisserie de Bayeux s'en aller vers le Royaume-Uni, probablement en camion. A ce jour, un appel d'offres est d'ailleurs en cours pour tester "des solutions anti-vibratoires", pour ce déplacement.

• A lire aussiPolémique. 45 000 personnes sont contre le prêt de la tapisserie de Bayeux

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tapisserie de Bayeux. Son transfert débute ce jeudi 18 septembre
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple