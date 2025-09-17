Tapisserie de Bayeux. Son transfert débute ce jeudi 18 septembre

"Cela s'apparente à une opération chirurgicale", la Tapisserie de Bayeux va sortir de son lieu d'exposition ce jeudi 18 septembre confirme le musée du même nom. Un déplacement vers une caisse scellée avant son transfert vers l'Angleterre pour un prêt au British Museum de Londres.

Cette première étape est, quoi qu'il en soit, obligatoire puisque le musée de la Tapisserie de Bayeux doit être vidé dans son intégralité pour laisser place aux travaux de rénovation.

Comment va se dérouler l'opération ?

L'opération va donc se dérouler ce jeudi 18 septembre, qu'importe le mouvement social prévu : "Cela mobilise beaucoup trop de monde pour reporter l'opération", nous dit-on. En effet, une cinquantaine de personnes seront présentes pour déplacer la tapisserie, centimètre par centimètre, sur un paravent qui a été créé pour l'opération. Un exercice qui avait été répété en avril dernier. Une fois pliée et placé dans une caisse, elle devrait être déménagée dans les réserves du Musée d'art et d'histoire Baron Gérard de Bayeux.

Ce transfert sera fermé au public. La presse et même les élus locaux ne sont pas non plus conviés "car l'espace est très restreint." Après cette étape, reste donc à attendre de voir la Tapisserie de Bayeux s'en aller vers le Royaume-Uni, probablement en camion. A ce jour, un appel d'offres est d'ailleurs en cours pour tester "des solutions anti-vibratoires", pour ce déplacement.

