Beauregard 2019 : le diapo du vendredi

Le parc de Beauregard à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) s'est réveillé sous le soleil, à nouveau, vendredi 5 juillet 2019, avec les notes de We hate you please die, venu de Rouen (Seine-Maritime).

Talisco, heureux remplaçant

C'est ensuite un punk bluesman, en la personne de Fantastic Negrito, qui s'est chargé de divertir les festivaliers. L'envoutant Tamino a enchaîné sur la scène John, avec un show très (trop) mélancolique. Les Belges de Balthazar ont distillé leur pop à l'heure de l'apéritif.

Devant un public chaud comme la braise, Talisco a su faire oublier le forfait de Snow Patrol dès la première seconde. L'engagé Bernard Lavilliers a continué sur cette lancée avec ses tubes indémodables.

Suprême NTM bien entouré

Le rap de Lomepal, sur une scène étoffée d'une estrade à plusieurs étages, a fait tourner les têtes... aux dépens de certaines jeunes festivalières rapidement évacuées par la sécurité ! Après cette nouvelle génération, ce sont les "papis" de Suprême NTM, véritable tête d'affiche de la soirée, qui ont distillé leurs trente ans de carrière... Raggasonic, Busta Flex, Lord Kossity sont venus donner la réplique à Kool Shen et JoeyStarr, tout comme le fiston de ce dernier.

La soirée s'est poursuivie avec le show électro de The Blaze, avant la conclusion d'Étienne de Creçy, lumineux !

