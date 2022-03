Rouen. Normandie : quatre territoires retenus pour le label Cités éducatives

Mesure phare du rapport Borloo sur la politique de la Ville, le gouvernement a dévoilé, jeudi 2 mai 2019, les 80 territoires français retenus pour accueillir les Cités éducatives. Les ministres de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et de la Cohésion des territoires, Julien Denormandie, se sont rendus à Arras et à Lens pour dévoiler officiellement la liste des quartiers présélectionnés.

Seine-Maritime et Calvados

En Normandie, les villes retenues sont Rouen-Bihorel (Seine-Maritime), Saint-Etienne-du-Rouvray, Le Havre et Hérouville-Saint-Clair (Calvados). Le but de ce nouveau label est d'intensifier la prise en charge scolaire et périscolaire dans des quartiers défavorisés.

L'ambition "n'est pas d'être un dispositif de plus mais l'occasion de mieux coordonner et renforcer les dispositifs existants", explique le dossier de presse en citant par exemple la scolarisation obligatoire dès 3 ans, le dédoublement des classes ou encore le dispositif "devoirs faits".

Nous avons sélectionné 80 territoires éligibles au label #CitesEducatives , c'est maintenant aux collectivités d'élaborer un projet de territoire avec les différents acteurs pour organiser une continuité éducative avec les acteurs associatifs, culturels, sportifs, entreprises. pic.twitter.com/L9frEPD3XX — Julien Denormandie (@J_Denormandie) 2 mai 2019

La labellisation officielle interviendra au mois de juillet 2019 avant la mise en place pour la rentrée de septembre. Les projets développés dans chaque cité éducative seront élaborés de septembre à octobre 2019.

• Lire aussi. Des collégiens manchois en Israël

• Lire aussi. Éducation: en Seine-Saint-Denis, la mesure phare de Macron se heurte à la réalité