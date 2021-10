Hérouville-Saint-Clair. [Photos] Beauregard 2019 : le diapo du samedi

Après une entrée en matière à domicile pour les Caennais de Beach Youth, c'est Clara Luciani qui a ambiancé le festival Beauregard, samedi 6 juillet 2019 à Hérouville-Saint-Clair (Calvados). La chanteuse qui a confié quelques heures plus tard apprécier la Normandie, en particulier "Honfleur en hiver".

Moto ou vélo, il faut choisir

Les rockeurs fous d'Idles ont donné le ton d'une soirée jamais ennuyante, avant la pop planante - et les mots pince-sans-rire - de Flavien Berger. Les Bretons de Columbine ont sorti la moto sur scène, tandis que Roméo Elvis, lui, préférait le vélo Twisto pour rejoindre l'espace où il a livré un show énergique.

The Hives, à fond

Le charme et la précision de Ben Harper ont précédé la folk de Mac DeMarco. Puis les rois de la soirée ont débarqué, dans leur costume de dandy : The Hives a littéralement retourné la clairière Beauregard dès les premières minutes, avec son tube "Come on !", sans jamais ralentir le tempo. Les courageux encore vaillant ont enchaîné avec Mogwai et Modeselektor jusqu'au bout de la nuit.

Idles a bousculé les festivaliers dès la fin d'après-midi. - Célia Caradec

Les Télétubbies aussi aiment le rock ! - Célia Caradec

Jamais à "Contre-temps", Flavien Berger. - Célia Caradec

Flavien Berger, ses claviers, ses micros, ses bidouilles. - Célia Caradec

Le bleu et les paillettes, tendance 2019 de Beauregard. - Célia Caradec

Les Bretons de Columbine ont dit aux spectateurs "Adieu bientôt". - Célia Caradec

La chemise n'est pas restée longtemps sur le dos de Roméo Elvis. - Célia Caradec

Roméo Elvis était l'un des artistes les plus attendus de cette 11e édition. - Célia Caradec

Rencontre au sommet pour un fan, avec le maillot des Diables Rouges évidemment ! - Célia Caradec

Allez les filles, on chante ! - Célia Caradec

L'art est aussi sur la peau de Roméo Elvis. - Célia Caradec

Avant le pogo... - Célia Caradec

Après le pogo ! - Célia Caradec

Le grand Ben Harper a fait son entrée poing levé. - Célia Caradec

Un autre as de la guitare, après John Butler jeudi. - Célia Caradec

The Innocent Criminals accompagnent Ben Harper. - Célia Caradec

Assis ou debout, Ben Harper gratte... - Célia Caradec

Howlin' Pelle Almqvist, maître de cérémonie des Hives. - Célia Caradec

"Come on ! Come on !" c'est parti pour un show dantesque ! - Célia Caradec

Nœud de papillon, toujours. Enfin... jusqu'à une certaine heure ! - Célia Caradec

Ca bouge dans tous les sens... - Célia Caradec

Cirage de chaussures : check. - Célia Caradec

Tic, tic, tic... - Célia Caradec

Attention, jeté de micro ! - Célia Caradec

