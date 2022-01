Hérouville-Saint-Clair. MGMT, nouvelle tête d'affiche du festival Beauregard

Il y aura décidément du beau monde pour le 10e anniversaire du festival Beauregard qui se déroule à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) du vendredi 6 au lundi 9 juillet 2017. Le duo MGMT est la nouvelle révélation à l'affiche.

Ils soufflent aussi leur 10e bougie

L'occasion pour les deux New-Yorkais de fêter eux aussi sur scène leurs dix ans. Les fans pourront donc se déhancher sur les rythmes électro de Kids, Time To Pretend ou Electric FeeL

MGMT rejoint ainsi Depeche Mode, Orelsan, Macklemore et The Offsprings qui ont d'ors et déjà confirmé leur participation.

"À Beauregard, on aime surprendre", explique Paul Langeois le directeur du festival