C'est officiel, le Green Horse Festival 2018 est annulé

Le directeur du festival Christophe Dauvergne a confirmé l'annulation de l'édition 2018 du Green Horse Festival sur l'hippodrome de Mauquenchy (Seine-Maritime). Il évoque des problèmes de calendrier.

Plus de riffs de guitares endiablés, ni de DJ jusqu'au bout de la nuit sur l'hippodrome de Mauquenchy (Seine-Maritime). Les organisateurs du Green Horse Festival jettent l'éponge. Il n'y aura pas de deuxième édition à l'été 2018, faute d'avoir pu se mettre d'accord sur le calendrier avec le festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair (Calvados).

Les deux festivals tombent le même week-end, des 7 et 8 juillet 2018. "On avait émis le souhait de trouver un accord avec Beauregard pour se décaler. Mais le festival a pour tradition d'avoir lieu le premier vendredi de juillet, ce que l'on comprend", explique Christophe Dauvergne, directeur de JLCD Event qui organise le Green Horse Festival. Impossible de l'organiser une semaine plus tôt, en même temps qu'Archéo Jazz, "c'est inscrit dans la close de prêt de l'hippodrome". Les dirigeants ont aussi exclu de le faire encore plus tôt puisque la saison des courses hippiques ne serait pas encore terminée.

Un déficit trop important

En 2017, pour la première édition du festival, les organisateurs n'avaient pourtant pas hésité à s'aligner en face de Beauregard, le même week-end. Mais la logique était différente selon Christophe Dauvergne. "Sur la première édition on sait que l'on perd de l'argent. On arrive à un équilibre à partir de la 4e édition. On a assumé la première année mais si on continue à s'aligner en face de Beauregard, on risque de rester sur le même niveau de déficit. Ce n'est pas viable pour notre société privée." Les organisateurs espéraient pourtant monter en puissance en annonçant vouloir accueillir 50 000 festivaliers en 2018, contre 38 000 en 2017.

Écoutez Christophe Dauvergne, il était l'invité de la rédaction de Tendance Ouest lundi 20 novembre 2017 :

