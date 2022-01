Hors Normandie. Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 8 et dimanche 9 juillet

MANCHE

Samedi 8 juillet 2017 assistez au concert d'Electric Youth Orchestra à Barfleur. Ce groupe de 14 jeunes artistes accompagné par le Boston Showband vous propose un divertissement familial avec chorégraphie unique et voix impressionnantes. Plus d'infos au 02 33 54 02 48

L'Association des Acteurs du Patrimoine de la Manche et le Conseil départemental de la Manche organisent conjointement les Rencontres du Patrimoine de la Manche samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017 au Haras national de Saint-Lô. Une première édition consacrée au patrimoine bâti, mobilier et paysager pour les passionnés du patrimoine, professionnels et grand public! Rendez-vous au Haras de 10h à 19h.

Ce dimanche 9 juillet 2017 assistez à un apéro concert au château de Regnéville sur Mer avec la Chorale caennaise "22 V'la les filles", chanson a cappella rétro et pop. Renseignements auprès de Regnéville Maritime sur regneville.maritime@gmail.com.

Ce dimanche 9 juillet 2017 rendez-vous au Casino JOA rue de la plage à Saint-Pair-sur-Mer pour le concert de GO SANE. Un groupe unique dans l'univers du pop rock français, il propose un set de compositions variées d'une heure trente environ avec un engagement total sur scène. Concerts gratuits et accessibles à tous à partir de 18h.

CALVADOS

Jusqu'au 9 juillet 2017 c'est le festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair, au coeur de la Normandie pour une garden-party pop rock. Samedi avec Phoenix, Iggy Pop ou encore Synapson, dimanche place à Hubert-Felix Thiéfaine, Die Antwoord ou encore Foals. Infos et billetterie sur festivalbeauregard.com.

Pour célébrer le 150e anniversaire du Canada, le Centre Juno Beach propose un après-midi d'animations " érable et coquelicot " ce samedi 8 juillet 2017 de 15h30 à 20h30. Au programme: Démonstration de création de bijoux, atelier de composition florale, animations autour du sirop d'érable, chansons canadiennes au violon et à la guitare ou encore session de Yoga dans le musée.

Le Paléospace de Villers-sur-mer organise samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017 son premier festival de paléontologie, un événement familial avec des ateliers, visites guidées sur les falaises et dans le musée, des déterminations de fossiles, des conférences, des projections ou encore une exposition d'oeuvres d'art de sculptures semi-monumentales en extérieur et de petits formats dans le Paléospace.

Dimanche 9 juillet 2017, l'office de tourisme, l'École de voile et le service animation d'Isigny-Omaha vous proposent une journée sous le signe du vent à travers des initiations aux rudiments de la voile, démonstration de sauvetage en mer par l'Association française des Chiens Terre-Neuve, ateliers ludiques, jeux de plage, expositions, sorties en mer, structures gonflables… Activités gratuites ou sur libre participation. Rendez-vous au Quai Crampon à Grandcamp Maisy.

ORNE

Samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017 c'est la fête Saint Vigor à Athis-Val-de-Rouvre. Sur place, fête foraine, vide grenier, restauration et buvette. Rendez-vous Place st Vigor c'est gratuit.

Du dimanche 9 juillet au dimanche 27 août 2017, la Ville de Flers et Flers Agglo présentent la 6e édition des " Rendez-vous de l'été " à Flers. Sept semaines d'animations pour passer un bel été à Flers. Spectacles poétiques et burlesques, visites insolites, balades magnifiques, animations interactives, concerts entraînants vont vous étonner! Tous les rendez-vous sont gratuits, le programme sur flerstourisme.fr.

Dimanche 9 juillet 2017 C'est la 3e édition de la journée country à Longny-les-Villages. Au cours de cette journée s'enchaîneront une initiation à la danse Country, une présentation d'un campement cow-boy de 150 m2, un rassemblement bikers puis un concert traditionnel dansant avec le groupe Azilis country band. Tout au long de la journée, des exposants spécialisés, des promenades en poney, une restauration et une buvette sont prévus.

Les dimanches de juillet et Août 2017 à partir de 17h rendez-vous sous les platanes rue Marcel Guiet à l'Aigle. Il s'agit de l'étape incontournable des groupes émergents de Normandie. Ce dimanche 9 juillet 2017 retrouvez le jazz Manouche de Kaila Sisters.