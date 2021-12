Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : vendredi 23 juin

MANCHE

Les Écuries du Loup Blanc organisent un après-midi " portes ouvertes " dimanche 25 Juin 2017 à 15h30 L'occasion pour se balader et occuper un dimanche en famille. Vous assisterez à un show d'une heure de spectacle équestre, découvrirez les différentes spécialités tels que le dressage, le coaching et le spectacle équestre. Entrée gratuite, buvette et parking pour l'occasion.

À partir de dimanche 25 et jusqu'au mercredi 28 juin 2017 c'est la fête du cinéma à Cherbourg-en-Cotentin. À cette occasion, les cinémas de la ville vous proposent pendant 4 jours de découvrir tous les films à l'affiche au tarif de 4 euros. Rendez-vous donc au cinéma Méga CGR Boulevard Félix-Amiot ou au cinéma Odéon CGR Rue Maréchal Foch

CALVADOS

Les Ruralies du Pré-Bocage auront à nouveau lieu cette année à Amayé-sur-Seulles. Les amoureux des véhicules anciens y retrouveront engins agricoles, camions, voitures… mais aussi bourse d'échange, exposition de miniatures et animations diverses: camp militaire de 1944, démonstration de moteurs fixes, traite des vaches. Rendez-vous ce dimanche 25 juin 2017 à partir de 10h à la Ferme du Clos d'Orval.

La tournée Aérolive qui fait la promotion des artistes Normands se poursuit en Normandie, retrouvez en concert près de chez vous de nombreux groupes normands: ce 23 juin 2017 à Mondeville et à Villers sur mer, retrouvez toutes les dates et toutes les infos sur aero-live.com.

ORNE

Dimanche 25 juin 2017 participez à une randonnée gourmande à Athis Val de Rouvre. Trois parcours au choix: 5, 10 ou 13 km. Jeu de piste sur le parcours de 5 km. Le principe est simple: vous payez votre repas (10 €) qui sera pris pendant votre randonnée. Le contenu du repas: apéro, plancha de charcuterie, galette saucisse, camembert et bec flérien. Forfait boisson de 4 € possible.

Le Grand National fête ses dix ans, jusqu'au dimanche 25 juin 2017 c'est le concours Complet d'Équitation, Grand National FFE organisé par le haras national du Pin. Le concours complet d'équitation est une discipline dans laquelle chaque couple cavalier/cheval réalise successivement trois tests différents: dressage, cross-country et sauts d'obstacles. Plus d'infos sur haras-national-du-pin.com.