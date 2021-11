Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : lundi 29 mai

MANCHE

À partir de mardi 30 mai 2017 et jusqu'au 9 juin 2017 c'est le festival Passeur du soir à Cherbourg-en-Cotentin. Cette année, sept compagnies professionnelles vous convient à venir fêter l'été avant l'heure avec des représentations gratuites et en plein air! Chants, acrobaties, jonglerie, danse mais aussi chronique du quotidien, vous trouverez au coin de votre rue de quoi partager entre amis ou en famille de beaux moments d'émotion.

Ce samedi 3 juin 2017 c'est Rout'art 2017. Participez aux portes ouvertes des ateliers d'artistes à Granville. Rendez-vous dans les différentes galeries d'artistes de la Rue des Juifs et dans la Haute Ville de Granville ou encore à Saint-Pair-sur-Mer. Il y a notamment la Galerie du Belvédère ouverte de 14h à 19h. Les peintures d'Alain Paul Caron et sculptures de Denis Lepage. Toutes les infos sur manche.fr.

CALVADOS

"Faites du Basket" revient pour sa 10e édition à Douvres la Délivrande. Venez participer à ce week-end sportif et convivial organisé par le Douvres Basket Coeur de Nacre, et assister au grand tournoi départemental, régional et national ainsi qu'à un spectacle de basket acrobatique (samedi). Restauration sur place.

À partir du mardi 30 mai 2017 et jusqu'au samedi 3 juin 2017 c'est l'opération Révise tes exams à Hérouville St Clair. Sur une semaine, la Bibliothèque se met en 4 pour vous aider à accomplir votre mission avec des espaces de travail calmes, des annabacs, anna brevets et des ressources en ligne, des profs pour aider sur les blocages et des conseils pratiques pour booster la mémoire mais aussi des ateliers de relaxation ou encore des consoles de jeux.

ORNE

Ce lundi 29 mai 2017 assistez au concert découverte organisé à la Luciole à Alençon dès 21h. Retrouvez sur scène Marc FORD et the Neptune Blues Club. Comptez entre 4 et 12 euros l'entrée, les infos sur les artistes et la billetterie sur laluciole.org.

Samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 assistez au tour cycliste de Flers agglo. Organisée par Flers Cyclisme 61, avec le partenariat de Flers Agglo, cette épreuve est devenue un classique sur le territoire de Flers agglo. Samedi: départ La Ferté-Macé, arrivée: Mont Cerisy. Dimanche: matin: contre la montre St Georges; après-midi: étape Flers/Flers en passant par Athis.