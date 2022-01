Le Havre. Le Havre : le "Stadium Bar & Grill", lieu idéal pour les fans du HAC… et les autres

Trois cents couverts disponibles, un bar de 22 mètres de long et 17 écrans de télévision taille XXL. Inauguré officiellement le mardi 24 septembre 2019, le bar-restaurant "Stadium Bar & Grill", exploité par le Havre Athletic Club (HAC), est situé au pied du stade Océane au Havre (Seine-Maritime). C'est un espace spacieux et lumineux, ouvert du lundi au samedi, pas seulement pendant les rencontres du Havre Athletic Club, même si les soirs de matches, cet établissement accueille beaucoup de monde. " On diffuse, sur nos télévisions, les rencontres des joueurs de Paul Le Guen quand les garçons évoluent à l'extérieur, à domicile aussi. On retransmet le foot, mais pas seulement. Dès qu'il y a un événement sportif à la télé, on le propose à nos clients ", explique Mickael Stalin, coresponsable d'exploitation de l'établissement avec son épouse, Séverine. Ils voient cette nouvelle aventure comme un joli challenge, eux qui ont déjà tenu un bar-brasserie dans le centre-ville de la cité Océane, ou encore une pizzeria sur les hauteurs du Havre. Le "Stadium Bar & Grill" est situé près du boulevard Leningrad, donc en dehors de la ville, ce qui n'est pas gênant pour Mickael Stalin.

Mickael Stalin travaille avec son épouse et trois salariés, sans compter les extras. L'équipe a des chances de s'agrandir compte tenu des débuts prometteurs de ce bar-restaurant depuis son ouverture, fin juillet 2019. De plus en plus de clients le fréquentent, notamment Paul Le Guen et son staff, qui viennent manger au "Stadium Bar & Grill", quasiment tous les midis. Il y a aussi, pour le déjeuner, des salariés, des entrepreneurs. L'idée est de séduire un large public, pas que les fans de sport.

Une carte diversifiée

Le président du HAC est Américain. Il a donné une petite orientation aux responsables du "Stadium Bar & Grill". Au menu, des grillades, des burgers… Il y a aussi un plat du jour qui change quotidiennement, pour fidéliser la clientèle.

Le "Stadium Bar & Grill" du Havre est ouvert le midi du lundi au samedi et le soir du mercredi au samedi.

